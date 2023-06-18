Задержан мужчина, захвативший заложников в банке Астаны

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Силовики задержали 30-летнего Алихана Мурадова, захватившего заложников в отделении банка Kaspi в Астане, сообщили в МВД Казахстана. Всех заложников освободили, никто из них и сам захватчик не пострадали. В ведомстве также уточнили, что переговоры с Мурадовым вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен, — говорится в сообщении.

Захватчик удерживал в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Он был вооружен пистолетом, и на нем был полицейский бронежилет. Представители кредитной организации уточнили, что посетителей в здании не было, только сотрудники банка. Из дома, в котором расположен банк, эвакуировали жильцов.

Ранее стало известно, что Мурадов потребовал перевести все активы банка в фонд помощи детям-инвалидам и малоимущим. При невыполнении условий он угрожал убить заложников.