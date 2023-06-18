Раскрыта личность захватившего заложников в банке Астаны SHOT: заложников в отделении банка в Астане захватил 30-летний Алихан Мурадов

Фото: POLICE_of_KZ/t.me

Силовики в Казахстане установили личность мужчины, захватившего заложников в отделении банка в Астане, это 30-летний уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов, передает Telegram-канал Mash. Предположительно, у него были проблемы с кредитом.

Согласно данным канала, мужчина схватил одну из заложниц и приставил ей пистолет к виску. На захватчике надет полицейский бронежилет.

По неподтвержденной информации, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере. Как пишет Mash, ранее мужчина уже проходил по двум уголовным делам в статусе подозреваемого.

При захвате заложников он потребовал перевести все активы банка в фонд помощи детям-инвалидам и малоимущим. Захватчик дал на выполнение своих требований три часа, пригрозив убить заложников.

Мужчина может удерживать в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Представители кредитной организации уточнили, что посетителей в отделении нет, только сотрудники банка.