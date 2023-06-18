Захвативший заложников в банке Астаны мужчина выдвинул требования Захвативший заложников в банке Астаны мужчина потребовал перевести активы малоимущим

Фото: POLICE_of_KZ/t.me

Захвативший заложников в банке Астаны мужчина потребовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, сообщает Zakon.kz. На выполнение своих условий он дал три часа. При невыполнении условий мужчина угрожает убить заложников.

Требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Дает на исполнение своих требований 3 часа и угрожает убить заложников, — говорится в сообщении.

По данным МВД, в банке находятся семь девушек и один охранник. В пресс-службе финансовой организации сообщили ТАСС, что в здании нет посетителей, только сотрудники банка.

Ранее стало известно, что злоумышленник вооружен, ему около 30 лет. Правоохранители призвали местных жителей соблюдать спокойствие и не мешать работе компетентных органов.

Ранее в Москве отправили под арест двух мужчин, в феврале захвативших в заложники женщину в цветочном магазине. Налетчики проведут ближайшие пару месяцев в СИЗО.