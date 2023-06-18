Мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Астане мужчина удерживает нескольких человек в отделении Каспий банка, сообщается в Telegram-канале МВД Казахстана. По предварительным данным, злоумышленник вооружен.

В здании Каспий банк на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен, — говорится в сообщении МВД Казахстана.

По данным ТАСС, на место прибыли сотрудники полиции, со злоумышленником ведутся переговоры. Правоохранители призвали местных жителей соблюдать спокойствие и не мешать работе компетентных органов.

Ранее в Москве отправили под арест двух мужчин, в феврале захвативших в заложники женщину в цветочном магазине. Налетчики проведут ближайшие пару месяцев в СИЗО.