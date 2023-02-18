Захватившие заложников в цветочном магазине отправились в СИЗО Двое мужчин арестованы до 17 апреля за захват заложников в цветочном магазине

Фото: Прокуратура Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца двух вооруженных налетчиков, которые вечером 17 февраля ворвались в цветочный магазин на Таганской улице и удерживали женщину в заложниках, передает ТАСС. При задержании один из них воспользовался травматическим пистолетом и ранил высокопоставленного полицейского в руку.

Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля, — говорится в постановлении судьи.

Защита заявила, что изучит постановление суда и примет решение о его обжаловании.

Пресс-служба столичного главка СКР ранее сообщила, что после инцидента в магазине были возбуждены уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Двое мужчин захватили женщину-продавца, но позже отпустили.

Ранее в турецком Батмане владелец магазина ковров взял в заложники трех сотрудников компании энергоснабжения DEDAŞ, которые пришли проверить наличие незаконного электричества. На место происшествия направились наряды полиции. Начальник местной полиции в результате переговоров убедил торговца сдаться.