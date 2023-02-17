Грабители-неудачники пытались взорвать банкомат и попали на видео

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Жители Омска пытались взорвать банкомат в магазине на улице Кирова, 12, однако взрывное устройство не сработало. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, которые публикует Telegram-канал «112», грабители забрали взрывчатку и скрылись с места преступления.

По данным канала, оба вора пытались сбежать на машине с подложными номерами, однако их задержали в нескольких кварталах от места преступления. При обыске в автомобиле подозреваемых полицейские обнаружили почти 100 граммов взрывчатого вещества тринитротолуола.

Источник сообщает, что в банкомате было четыре миллиона рублей.

В феврале в подмосковном Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи. В этом мужчине помогли знакомые, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тысяч рублей. По данным СМИ, полиция задержала сотрудника СДЭК и двух «грабителей». Одному из них было 17 лет, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. В отношении двух других задержанных заведено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны трое мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. 12 января подозреваемые в темной одежде и в масках вошли в салон и, угрожая оружием, разбили витрины и похитили украшения на 3 млн рублей. При этом один из грабителей успокаивал сотрудницу, поглаживая ее по плечу.