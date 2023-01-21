Задержаны заботливые грабители ювелирного салона из Петербурга Полиция задержала подозреваемых в грабеже петербургского ювелирного магазина, которые пытались не напугать продавца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Петербурга, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 12 января подозреваемые в темной одежде и в масках вошли в салон и, угрожая обрезом оружия, разбили витрины и похитили украшения на 3 млн рублей. При этом один из грабителей успокаивал испуганную женщину-продавца, поглаживая ее по плечу.

На следующий день после ограбления в квартире дома на улице Стахановцев по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина, а 19 января в коттеджном посёлке «Лесной» городского округа Истра в Подмосковье поймали еще двоих мужчин 28 и 39 лет. Все они ранее были судимы по статьям о грабежах, разбое, вымогательстве и убийстве.

Следователи устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям. Похищенное из ювелирного салона у них частично изъято.

Ранее сообщалось, что нападению подвергся салон на Большой Московской улице.

14 января СМИ сообщили о задержании в Петербурге двух мужчин, которые в середине декабря под видом доставщиков цветов ворвались в дом к пенсионерке, избили ее и отняли 15 тысяч рублей. Оба злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения, встроенную в домофон.

