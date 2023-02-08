Кассир организовал собственное ограбление и попал на видео Mash: в Ногинске кассир СДЭК подстроил 20-секундное ограбление своего пункта выдачи

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В подмосковном Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи, кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тыс. рублей.

На видео видно, как в помещение входят два человека в масках — один из них становится на входе и грозит работнику СДЭК пистолетом, в то время как другой забирает у него синий ящик. На все действия грабителям хватило меньше 20 секунд. Следствие считает, что работник курьерской компании сам организовал кражу.

Как пишет Mash, позднее полиция задержала сотрудника СДЭК и двух грабителей. Одному из них было 17 лет, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. В отношении двух других задержанных заведено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы в Ростовской области арестовали четырех человек, в числе которых две сотрудницы Сбербанка. Их подозревают в хищении более 20 млн рублей, а также в инсценировке разбойного нападения с целью скрыть преступление. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

До этого стало известно об ограблении банка в Екатеринбурге. Злоумышленникам ночью удалось проникнуть в отделение Промсвязьбанка, когда в помещении никого не было. Преступники, которым позже удалось беспрепятственно скрыться, похитили более 5 млн рублей.