В одном помещении в Москве зарегистрировали больше 160 тысяч мигрантов

https://static.news.ru/photo/5c1b6238-5664-11eb-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московская прокуратура обвинила семь человек в незаконной миграции, получении взятки и фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания. По данным ведомства, с сентября 2018 по ноябрь 2019 года они зарегистрировали в одном здании как минимум 167 тысяч человек.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной группы, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Силовики считают, что обвиняемые передали в московское ГУ МВД ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учёта. По документам принимающей стороной считались частные компании и один индивидуальный предприниматель. Местом пребывания для всех указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября в столице. За каждую услугу они получали от 2,5 до пяти тысяч рублей.

Правоохранительные органы при расследовании дела координировала московская прокуратура. С двумя обвиняемыми удалось заключить соглашения о сотрудничестве, они рассказали о действиях предполагаемых сообщников.

Человек, которого силовики считают организатором преступной схемы, скрылся и находится в розыске. В связи с этим его дело выделили в отдельное производство.

Уголовные дела в ближайшее время планируется передать в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с призывом ввести запрет на работу в такси для мигрантов.

Петербургский парламентарий обращает внимание на значительный рост числа аварий с участием машин такси. Анохин привёл данные московского департамента транспорта, согласно которым в 2019 году количество ДТП увеличилось на 60%, а смертность на дорогах возросла на 41%. В 2020 году аварий стало больше на 25%.