В Новосибирске пьяная школьница упала в обморок, чтобы не платить за такси

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Новосибирске две нетрезвые школьницы 15 и 17 лет попытались убежать от таксиста, не заплатив за поездку, сообщило «Сиб.фм». По словам водителя, девушки должны были ему 250 рублей, но признались, что денег нет, после чего одна из них инсценировала обморок, а другая попыталась сбежать. На тот момент около места происшествия находились бойцы агентства безопасности «Гвардия», которые помогли разрешить инцидент.

Вскоре к ним (бойцам ГБР) подошла другая девушка и попросила помощи. С ее слов, водитель такси отказывался выпускать их из машины. А когда одна из девушек смогла сбежать, мужчина бросился вдогонку. Поймавший девушку таксист тем временем возвращался с ней к машине, он был остановлен гвардейцами, — пишет издание.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая определила, что медицинская помощь несовершеннолетней не требуется. Фельдшеры также подтвердили факт алкогольного опьянения у школьниц.

Первомайский суд Новосибирска ранее признал таксиста виновным в убийстве пассажира и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Известно, что обвиняемый зарезал пассажира в ходе конфликта в январе 2022 года. Сам подсудимый себя виновным не считает.