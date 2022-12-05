В Новосибирске потребовали отменить концерты «Полматери» и HOFMANNITA Глава «Совета Отцов» Новосибирска Майоров призвал отменить концерты «Полматери» и HOFMANNITA

Руководитель организации «Совет Отцов» Сергей Майоров призвал отменить концерты «Полматери» и HOFMANNITA в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Он назвал артистов «идеологическими диверсантами» и заявил, что тексты их песен ведут к растлению детей и молодежи, а также пропагандируют аморальный образ жизни. Общественник также обратился к прокуратуре, Следственному комитету и детскому омбудсмену в Новосибирской области Надежде Болтенко с призывом проверить тексты «Полматери» и HOFMANNITA на предмет неуважения к обществу и государству и оскорбления человеческого достоинства.

Как и почему подобные деятели свободно гастролируют по стране? Почему никто не контролирует, кто и с какой программой выступает на разного рода площадках? Кто вообще за это отвечает в городе, в стране? <...> Нельзя допустить выступления этих идеологических диверсантов, — написал Майоров в соцсети.

Майоров позже уточнил, что не обращался к администрации клуба, где будут выступать артисты, и добавил, что не против их выступлений, если они были согласованы.

Артистка HOFMANNITA является хип-хоп исполнительницей, а также бывшей участницей реалити-шоу «Пацанки». Московская группа «Полматери» исполняет альтернативный рок и джаз.

Продюсер Дмитрий Ашуров ранее назвал самыми востребованными российскими артистами на предстоящих новогодних корпоративах Диму Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и Полину Гагарину. Кроме того, по его словам, на праздничные мероприятия традиционно позовут группу «Руки Вверх», чьи композиции до сих пор актуальны.