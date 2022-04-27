В Новосибирске экс-прокурора выселили из квартиры из-за дела о коррупции

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева выселяют из 125 квадратных метров элитного жилья в Новосибирске по решению Октябрьского районного суда. Как сообщает Сиб.фм, замешанный в уголовном деле о коррупции прокурор ещё при службе пытался получить недвижимость в собственность, но ему отказывали из-за наличия земли в другом регионе.

Генеральная прокуратура в 2018 году вернула его документы без рассмотрения. Отказали ему в постановке на учёт и в 2021 году. Есть выписка, которая подтверждает, что у Владимира Фалилеева есть земельные участки в собственности, право продажи не реализовано, — сообщила на заседании в суде представитель прокуратуры.

При этом выселиться из служебного жилья семья Фалилеевых должна была ещё в 2018 году, однако супруга экс-прокурора Галина продолжила жить в квартире даже после задержания мужа.

Ранее Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России в отношении бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова и его соучастников в обращение в доход государства имущества, которое оценивается в 749 млн рублей.