В Новороссийске водитель Jaguar сбил мать с ребенком на пешеходом переходе

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В Новороссийске водитель автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске на пешеходом переходе на улице Снайпера Рубахо, сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю. После случившегося женщину с ребенком госпитализировали.

Водитель 1963 года рождения, управляя транспортным средством Jaguar и двигаясь по улице Суворовской в сторону улицы Снайпера Рубахо, при повороте направо на улице Снайпера Рубахо допустил наезд на пешехода 1983 года рождения, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу совместно с несовершеннолетним ребенком 2022 года рождения, находившимся в коляске, — говорится в сообщении.

29 ноября в Петербурге водитель «Газели» сбил пенсионерку на тротуаре и проехал по ней. Водитель сдавал назад и не заметил 75-летнюю женщину. Пострадавшая попала в реанимацию, у нее диагностировали травмы головы, сотрясение и перелом ноги.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.