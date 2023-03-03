В Нижнем Новгороде директор школы назвала учениц «шалавными» В отношении нижегородского директора школы проводят проверку из-за оскорбления учениц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде городской департамент образования проводит проверку в отношении директора одной из общеобразовательных школ, которая позволила себе грубые оценочные высказывания в отношении учениц, сообщает KP.RU. Педагог в своем кабинете обратилась к девочкам с угрозой, что впредь не пустит их в школу в определенном облике.

И по поводу внешнего вида: я вас такими шалавными в школу больше пускать не буду, — звучит голос директора на опубликованной в Сети видеозаписи.

Известно, что перед директором стояли девочки из 6–8-х классов. Чем именно может закончиться проверка, в департаменте не уточнили.

По данной ситуации департаментом образования проводится служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действий руководителя образовательной организации, — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел во вторник, а уже в среду директор извинилась перед ученицами, пояснив, что неприличное слово касалось их одежды, а не их личностей.

Мать одной из оскорбленных учениц сетовала на то, что директор отчитывала девочек за ношение брюк, хотя в школе девочек обязывают носить юбки, и курение электронных сигарет.

На видео говорит не учитель, а директор — представитель и лицо школы. Она 15 минут ругала девочек по поводу брюк, косметики и курения электронных сигарет. Отчитать за курение, понимаю, но остальное, да ещё и такой подбор слов, это слишком. К тому же, с вопросами о курении надо обращаться к родителям и классному руководителю. Но пускать в ход такого рода оскорбления и высказывания немыслимо, — возмутилась родительница.

Также мать ученицы обратила внимание, что единую форму можно купить только в одном магазине, адрес которого называют в приемной директора. За синтетический костюм производитель требует около 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае учитель сельской школы назвала ублюдком ученика, который опоздал на выступление по случаю праздника 23 Февраля. Она обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в ее класс. Несовершеннолетний проявил сдержанность и молча слушал, как недовольная учительница называла его «нулем с палочкой» и «предателем».