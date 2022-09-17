В Нижегородской области обрушился автомобильный мост

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В Нижегородской области частично обрушился автомобильный мост через реку Урга, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону. Отмечается, что инцидент произошел на автодороге регионального значения Воротынец — Спасское — Сергач в районе села Покров-Майдан, передает ТАСС.

В 12:50 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном обрушении автомобильного моста на автодороге регионального значения Воротынец — Спасское — Сергач в районе села Покров-Майдан, — говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства транспорта и автомобильных дорог области, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В ведомстве уточнили, что движение по автомобильному мосту перекрыто, водителям рекомендуют совершать объезд по дороге Спасское — Варганы. Сейчас на месте работают специалисты министерства, чтобы дать «предварительную оценку степени разрушения и принять решение о возможности восстановления объекта».

На кадрах с места происшествия видно обрушение моста, тем не менее большая часть конструкции все же сохранилась.

По данным Telegram-канала «Нижний № 1», в этом месте часто ездят фуры, груженные песком. Они возят материалы для строительства новой дороги.

Вероятно, мост не выдержал нагрузки, — отмечается в сообщении.

В июне в Симферополе обрушился фрагмент моста через реку Сапгир. Инцидент произошел около парка имени Гагарина, где река вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Мэр города Михаил Афанасьев допустил, что обрушение случилось в связи с тем, что река подмыла конструкции. До этого в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков.

В июле в Кировском районе Приморья на трассе через реку Берёзовка обрушился мост. В результате сёла Хвищанка, Большие Ключи и поселок Горный оказались временно отрезаны от транспортного сообщения. В них живут около 200 взрослых и 10 детей.