Мост обрушился в центре Симферополя Часть моста через реку Сапгир обрушилась в Симферополе после ливней

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В Симферополе обрушился в фрагмент моста через реку Сапгир. Инцидент произошёл около парка имени Гагарина, где река вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.

Информация о происшествии на мосту на улице Толстого поступила в 20:10. На месте работают наши специалисты, — говорится в информации пресс-службы ведомства.

Мэр города Михаил Афанасьев допустил, что обрушение случилось в связи с тем, что река подмыла конструкции. Движение по мосту перекрыто.

Прокуратура Крыма организовала проверку инцидента.

В ходе организованных проверочных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре Симферополя, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при реализации полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении ведомства.

Мост был построен в 1965 году. Его капитальный ремонт проводился в 2019 году. По данным местных СМИ, за год до этого конструкцию признали аварийной из-за трещин и смещения несущих конструкций. В ходе ремонта выявились и другие дефекты.

Минувшей ночью в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. В ряде населенных пунктов произошли подтопления. Так, в Симферопольском районе июньская норма осадков составляет 58 мм. При этом за четыре часа в самом Симферополе выпало 33 мм.