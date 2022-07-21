В Приморье обрушившийся мост отрезал от мира три села В Приморье обрушился мост, три села оказались отрезаны от транспортного сообщения

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В Кировском районе Приморья мост обрушился на трассе через реку Берёзовка. В результате три села оказались временно отрезаны от транспортного сообщения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.

Да, (обрушился мост), это автомобильная дорога Межгорье — Большие Ключи. В результате прервано транспортное сообщение с населенными пунктами — село Хвищанка, село Большие Ключи и поселок Горный, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этих сёлах живут около 200 взрослых и 10 детей. Глава района уже выехал на место обрушения.

Совместно с представителями «Примавтодора» и другими службами жизнеобеспечения определяют меры по обеспечению жителей трех сел продуктами питания, медицинской помощью и (решают вопрос) устройства объезда для восстановления транспортного сообщения, — отметил представитель районной администрации.

В апреле в Приморье произошло сразу три инцидента с мостами. Рухнул мост через реку Кулешовка в Спасске-Дальнем, частично разрушилась конструкция моста через реку Суходол на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный, а также в Красноармейском районе из-за интенсивного таяния снега был разрушен мостовой переход через ключ Виноградный.