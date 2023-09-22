Школьник выстрелил в голову прохожему в Нефтеюганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нефтеюганска получил ранение в голову из-за 14-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета с балкона своего дома, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Пострадавший 19-летний молодой человек обратился за помощью в больницу, врачи извлекли из его головы небольшую пулю. У стрелявшего школьника изъяли пистолет, Следственный комитет России возбудил на него уголовное дело.

Отмечается, что школьника не в первый раз замечают в хулиганстве. В частности известно, что он сломал пеленальный столик в местном торговом центре, а также неоднократно участвовал в драках. Впоследствии его попал во внимание подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Однако теперь ему грозит наказание по уголовному делу. Всего 14-летний подросток успел сделать десять выстрелов. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают человека, передавшего ему пневматический пистолет.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге школьник выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета, пострадавший был доставлен в больницу. Врачам удалось извлечь пулю. Школьники были поставлены на учет, сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства случившегося.