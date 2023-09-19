В Екатеринбурге подросток выстрелил в голову сверстнику из пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Екатеринбурга выстрелил в голову сверстнику из пневматического пистолета, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, 15-летний пострадавший был доставлен в больницу, врачам удалось успешно извлечь пулю. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, школьники были поставлены на учет.

Подростки приобрели газобаллонный пистолет, стилизованный под австрийский Glock 17, на одном из российских маркетплейсов. Они решили проверить новоприобретенное оружие и начали стрелять из пистолета по жестяным банкам возле детской больницы. После этого один из подростков начал раскручивать пистолет и случайно нажал на курок, выстрелив своему другу в голову. Пуля вошла неглубоко, поэтому врачам удалось ее извлечь. Пистолет с пятью газовыми баллончиками был изъят полицейскими.

Аналогичный случай также произошел в Краснодарском крае. Учащийся одной из школ города Гулькевичи выстрелил в своего одноклассника, чтобы узнать, работает ли пневматический пистолет его отца. Подросток получил легкую травму поясницы, на рубашке осталась дыра от металлического шарика, используемого в качестве «патрона». Сотрудники школы вызвали полицию и представителей городского управления образования.