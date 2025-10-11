В небе над Донецком прогремели мощные взрывы

В Донецке прогремели несколько взрывов, сообщает ТАСС. По данным агентства, в городе работает система противовоздушной обороны. Информация о возможных последствиях и повреждениях уточняется. Минобороны РФ случившееся не комментировало.

По предварительным данным, взрывы произошли в промежутке между 19:03 и 19:10 мск. Наиболее сильные хлопки были слышны в центральной части Донецка, а также в Киевском и Буденновском районах. Кроме того, громкие звуки зафиксированы в соседней Макеевке.

Ранее ВСУ атаковали парк кованых фигур в центре Донецка, нанеся хаотичные удары беспилотниками в дневное время. По данным оперативных служб, обошлось без пострадавших, несмотря на то что удары наносились в местах скопления людей. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о пяти — семи взрывах в небе над Волгоградом, где системы ПВО сбивали украинские беспилотники. По данным источника, очевидцы отметили характерный звук пролета БПЛА в сторону Красноармейского района. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.