Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 19:53

В небе над Донецком прогремели мощные взрывы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецке прогремели несколько взрывов, сообщает ТАСС. По данным агентства, в городе работает система противовоздушной обороны. Информация о возможных последствиях и повреждениях уточняется. Минобороны РФ случившееся не комментировало.

По предварительным данным, взрывы произошли в промежутке между 19:03 и 19:10 мск. Наиболее сильные хлопки были слышны в центральной части Донецка, а также в Киевском и Буденновском районах. Кроме того, громкие звуки зафиксированы в соседней Макеевке.

Ранее ВСУ атаковали парк кованых фигур в центре Донецка, нанеся хаотичные удары беспилотниками в дневное время. По данным оперативных служб, обошлось без пострадавших, несмотря на то что удары наносились в местах скопления людей. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о пяти — семи взрывах в небе над Волгоградом, где системы ПВО сбивали украинские беспилотники. По данным источника, очевидцы отметили характерный звук пролета БПЛА в сторону Красноармейского района. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.

ПВО
ВСУ
взрывы
Донецк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута
МИД: Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ
Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России
Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале
Стало известно, как прошел прощальный матч Дениса Глушакова
В Раде предложили разместить ядерное оружие США на территории Украины
Гладков предупредил о перебоях с электричеством после обстрела ВСУ
Губерниев высмеял норвежского лыжника за слова о России
«Атакует СМИ»: стало известно, зачем Зеленский вводит цензуру в прессе
Забудьте о банках: эту капусту хозяйки маринуют без стерилизации
В Германии поставили Польшу на место после слов о «Северных потоках»
Украинку с почти миллионом долларов поймали на границе с Румынией
В Запорожской области прогремели девять взрывов
Раскрыты подробности загадочной смерти итальянского ученого в Москве
Жесткий штурм под Днепром, тысячи трупов: новости с фронтов СВО 11 октября
Военэксперт раскрыл судьбу ПВО Украины после беседы Зеленского и Трампа
Соседов усомнился в значимости Пугачевой для российской эстрады
Пенсии в России взлетят в 2026 году? Кому и на сколько повысят, сроки
Скандальная Нобелевка, историк-расчленитель на СВО: что будет дальше
В небе над Донецком прогремели мощные взрывы
Дальше
Самое популярное
Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.