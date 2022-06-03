В Набережных Челнах крупный пожар охватил склад резины и пластика Крупный пожар возник на складе резинотехнических изделий в Набережных Челнах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Набережных Челнах возник крупный пожар на складе резинотехнических изделий: площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщили на странице МЧС РФ по Татарстану в соцсетях, тушение осложняется большой пожарной загрузкой здания, к работам привлекли специальный поезд.

Установлено, что происходит горение отходов резинотехнических изделий, пластика на открытой площадке с переходом огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара — 1000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители ведомства, возгорание произошло на улице Авторемонтной, дом 20/2. Сообщение о возгорании поступило спасателям примерно в 03.39 ночи.

Сейчас на место прибыли эксперты Роспотребнадзора, а также Министерства экологии и природных ресурсов региона, они занимаются замерами воздуха. На месте работают порядка 90 человек личного состава и 30 единиц техники.

Несколько дней назад крупный пожар на складе произошел в южной части Москвы, на Варшавском шоссе. Очевидцы рассказали, что рухнула кровля здания, были слышны громкие хлопки — по всей видимости, детонировали газовые баллоны. Пламя охватило площадь в семь квадратных километров, во время тушения пострадал один спасатель.