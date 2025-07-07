Жителя Челнов задержали за передачу фото бронемашин Украине Жителю Набережных Челнов грозит 22 года тюрьмы за передачу фото бронемашин

Житель Набережных Челнов тайком проник на производство бронемашин, сделал снимки и отправил украинским кураторам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Его задержали правоохранители, теперь россиянину грозит до 22 лет тюрьмы по статье о госизмене.

Работа правоохранительных служб попала на видео, мужчину задержали возле подъезда многоквартирного дома. Подозреваемому, помимо госизмены, вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней.

Ранее сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили в соцсетях информацию о фейковом проекте, участникам которого грозит уголовное дело о госизмене. В социальных сетях предлагают присылать на «конкурс» фото переправ, мостов, железнодорожных переездов, промышленных предприятий и транспортных развязок.

Также Кемеровский областной суд вынес первый в Кузбассе приговор за государственную измену, отправив жителя Белово Андрея Смирнова в колонию строгого режима на 16 лет. По данным местной прокуратуры, в 2022 году мужчина, придерживавшийся проукраинских взглядов, использовал вредоносное программное обеспечение для проведения кибератак на информационные ресурсы России.