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07 июля 2025 в 11:54

Жителя Челнов задержали за передачу фото бронемашин Украине

Жителю Набережных Челнов грозит 22 года тюрьмы за передачу фото бронемашин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Набережных Челнов тайком проник на производство бронемашин, сделал снимки и отправил украинским кураторам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Его задержали правоохранители, теперь россиянину грозит до 22 лет тюрьмы по статье о госизмене.

Работа правоохранительных служб попала на видео, мужчину задержали возле подъезда многоквартирного дома. Подозреваемому, помимо госизмены, вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней.

Ранее сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили в соцсетях информацию о фейковом проекте, участникам которого грозит уголовное дело о госизмене. В социальных сетях предлагают присылать на «конкурс» фото переправ, мостов, железнодорожных переездов, промышленных предприятий и транспортных развязок.

Также Кемеровский областной суд вынес первый в Кузбассе приговор за государственную измену, отправив жителя Белово Андрея Смирнова в колонию строгого режима на 16 лет. По данным местной прокуратуры, в 2022 году мужчина, придерживавшийся проукраинских взглядов, использовал вредоносное программное обеспечение для проведения кибератак на информационные ресурсы России.

Набережные Челны
Украина
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бронемашины
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