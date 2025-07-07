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07 июля 2025 в 11:53

Россиян склоняли совершить госизмену с помощью фейковых конкурсов

ФСБ: жителей Новосибирской области через конкурс массово склоняли к госизмене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили в соцсетях информацию о фейковом проекте, участникам которого грозит уголовное дело о госизмене, говорится в Telegram-канале региональной антитеррористической комиссии. В социальных сетях предлагают присылать на «конкурс» фото переправ, мостов, железнодорожных переездов, промышленных предприятий и транспортных развязок.

Фактической целью организаторов указанного «проекта» является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации, — предупредили в комиссии.

Россиянам напомнили о недопустимости фото- и видеосъемки объектов инфраструктуры, а также передачи таких материалов неустановленным лицам. Также граждан предупредили об ответственности за передачу сведений и оказание иностранной стороне помощи в заведомо направленной против безопасности РФ деятельности.

Ранее правоохранители пресекли деятельность молодых россиян 1992, 2001 и 2004 годов рождения в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Они фотографировали и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, поджигали автомобили сотрудников силовых ведомств и повредили опоры линий электропередачи.

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Новосибирска область
конкурсы
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