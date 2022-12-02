В Мурманске наступила полярная ночь

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В Мурманске 2 декабря наступила полярная ночь, которая продлится 40 дней и закончится 10 января. Все это время солнце не будет подниматься над горизонтом, пишет «МК в Мурманске».

В зависимости от региона полярная ночь может длиться дольше или меньше. Так, например, на Рыбачьем острове она началась уже давно и продлится 53 дня, до 16 января. При этом в поселок Зашеек Кольского Заполярья темнота придет только 19 декабря и останется лишь на три дня.

Есть и те участки, которые участь полярной ночи обошла. Без света солнца по традиции не останутся жители Полярных Зорь, Умбы и Кандалакши, — пишет издание.

В Мурманске самыми темными будут дни с 19 по 23 декабря, солнце поднимется над горизонтом на полчаса только после новогодних праздников.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что власти региона ранее ввели режим повышенной готовности из-за морозов и роста числа бытовых пожаров. Он написал, что эта мера будет действовать до 5 декабря. Согласно прогнозам синоптиков, в большинстве районов Иркутской области среднесуточные температуры ожидаются на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Местами стрелки термометров опустятся ниже минус 32 градусов. Он добавил, что главы районов Иркутской области поддержали инициативу о введении специального режима.