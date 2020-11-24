В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/622a8a4e-2e93-11eb-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 76 смертей. Общее число умерших в столице достигло 8530.

По данным на утро 24 ноября, в столице было выявлено 566 417 случаев заражения, 5838 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 138 828 человек (+24 326 за последние сутки), 37 031 пациент погиб (+491 за последние сутки).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, могут быть опасны для окружающих в течение всего периода болезни и даже, в отдельных случаях, некоторое время после выздоровления. Однако наиболее заразным больной COVID-19 является в первую неделю.

Кроме того, частицы вируса, определяемые методом ПЦР, могут находиться в верхних дыхательных путях до 105 дней. Таким образом, пациент, вылечившийся от коронавируса, может считаться безопасным для окружающих только при отрицательном результате ПЦР-теста, писал NEWS.ru.