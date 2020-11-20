Роспотребнадзор рассказал о пике заразности при COVID-19

https://static.news.ru/photo/59d682e6-2bc6-11eb-97ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ute Grabowsky/photothek.net /Global Look Press

Люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, могут быть опасны для окружающих в течение всего периода болезни и даже, в отдельных случаях, некоторое время после выздоровления. Однако наиболее заразным больной COVID-19 является в первую неделю.

Как пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть высокой уже за два-три дня до появления основных симптомов: кашля, слабости, потери вкуса и обоняния. Этого достаточно, чтобы заражать окружающих.

В первые дни заболевания даже пациенты с лёгкой формой коронавируса являются наиболее заразными. В течение первой недели уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей наиболее высок.

Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7×108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвёртый день заболевания, — цитирует Пшеничную «Российская газета».

Отмечается, что затем выделение жизнеспособного вируса снижается. Оно может продолжаться от 10 дней до трёх недель в зависимости от степени тяжести заболевания. Однако у пациентов с угнетённым иммунитетом вирус может выделяться и до 70 дней. Кроме того, частицы вируса, определяемые методом ПЦР, могут находиться в верхних дыхательных путях до 105 дней. Таким образом, пациент, вылечившийся от коронавируса, может считаться безопасным для окружающих только при отрицательном результате ПЦР-теста.

Ранее NEWS.ru писал, что жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в СМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.