В Москве за ночь выпало 17% месячной нормы осадков

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Проверка начата после появления информации о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге, сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором женщина, предположительно, проживающая в указанном учреждении, рассказывает о случаях принудительной стерилизации за его стенами. Раньше были жалобы, что медицинская стерилизация была показана. Семья...