В Москве за ночь выпало 17% месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/4d6cd0d4-1111-11eb-8e2e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 10 мм осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, 18 октября. На западе и севере Подмосковья был зафиксирован первый снег.
В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 мм осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 мм. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Как писал NEWS.ru, из-за непогоды, которую прогнозируют синоптики в столице, местные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и окружных префектур будут нести круглосуточное дежурство и смогут оперативно прибыть на место, если упадёт дерево или повредится линия электропередачи. Москвичей призвали проявлять внимательность во время непогоды и не подвергать себя опасности.
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