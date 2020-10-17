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В Москве за ночь выпало 17% месячной нормы осадков

10:08, 18 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 10 мм осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, 18 октября. На западе и севере Подмосковья был зафиксирован первый снег.

В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 мм осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 мм. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как писал NEWS.ru, из-за непогоды, которую прогнозируют синоптики в столице, местные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и окружных префектур будут нести круглосуточное дежурство и смогут оперативно прибыть на место, если упадёт дерево или повредится линия электропередачи. Москвичей призвали проявлять внимательность во время непогоды и не подвергать себя опасности.

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