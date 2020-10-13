В Москве упростили порядок выплат на детей

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения в Москве выплат на детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства, — говорится в сообщении.
При этом в мэрии добавили, что ранее такие справки требовались для оформления денежных выплат на детей. Уточняется, что такими документами столичные ведомства будут обмениваться в рамках электронного документооборота.
Ранее NEWS.ru писал, что около 9 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Ещё более 1 млрд рублей — на выплаты тем семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети.
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