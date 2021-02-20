В Москве пробки достигли девяти баллов

https://static.news.ru/photo/2c761350-7394-11eb-80f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Заторы на столичных дорогах в последний рабочий день шестидневной недели приближаются к максимальным значениям. Сейчас уровень загрузки городских магистралей составляет девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки».

Впереди длинные праздничные выходные, и сложнее всего ситуация складывается на Садовом и Третьем кольцах и трассах в сторону области. Пробки там сохранятся до 20:00 мск, и водителям рекомендуют отправиться за город в более позднее время.

В субботу на трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин утром 20 февраля, сообщал NEWS.ru.