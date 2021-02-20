В Москве пробки достигли девяти баллов

Заторы на столичных дорогах в последний рабочий день шестидневной недели приближаются к максимальным значениям. Сейчас уровень загрузки городских магистралей составляет девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки».
Впереди длинные праздничные выходные, и сложнее всего ситуация складывается на Садовом и Третьем кольцах и трассах в сторону области. Пробки там сохранятся до 20:00 мск, и водителям рекомендуют отправиться за город в более позднее время.
В субботу на трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин утром 20 февраля, сообщал NEWS.ru.