Массовое ДТП произошло в Сочи

На трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин утром 20 февраля, рассказали в ГИБДД Сочи.
Один из водителей, ехавших по трассе, не справился с управлением и допустил занос своей машины. В результате в него врезалось ещё несколько автомобилей.
Хостинский район, 07:45 <...>. Двигавшийся за ним автомобиль Suzuki начал тормозить, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi, — рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что после в образовавшийся затор врезались ещё четыре автомобиля. Таким образом, заложниками ДТП оказались шесть машин. В результате образовалась пробка.
Тем не менее никто не пострадал. Движение по трассе восстановлено,
Ранее NEWS.ru писал, что двое пассажиров пожаловались на водителя такси и рассказали, что он начал угрожать им пистолетом во время конфликта и якобы даже открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле. Один из участников этих событий поведал журналистам, что он ехал в такси вместе со своим приятелем. Мужчины разговаривали, и водитель решил влезть в разговор и начал мешать общению.