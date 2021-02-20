Массовое ДТП произошло в Сочи

https://static.news.ru/photo/08e06d38-7370-11eb-ad8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин утром 20 февраля, рассказали в ГИБДД Сочи.

Один из водителей, ехавших по трассе, не справился с управлением и допустил занос своей машины. В результате в него врезалось ещё несколько автомобилей.

Хостинский район, 07:45 <...>. Двигавшийся за ним автомобиль Suzuki начал тормозить, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi, — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что после в образовавшийся затор врезались ещё четыре автомобиля. Таким образом, заложниками ДТП оказались шесть машин. В результате образовалась пробка.

Тем не менее никто не пострадал. Движение по трассе восстановлено, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что двое пассажиров пожаловались на водителя такси и рассказали, что он начал угрожать им пистолетом во время конфликта и якобы даже открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле. Один из участников этих событий поведал журналистам, что он ехал в такси вместе со своим приятелем. Мужчины разговаривали, и водитель решил влезть в разговор и начал мешать общению.