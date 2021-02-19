Москвичи сообщили о стрелявшем в Лефортовском тоннеле таксисте

https://static.news.ru/photo/9ffb42ae-72dc-11eb-a6c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пассажиров пожаловались на водителя такси и рассказали, что он начал угрожать им пистолетом во время конфликта и якобы даже открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле.

Один из участников этих событий поведал журналистам, что он ехал в такси вместе со своим приятелем. Мужчины разговаривали и водитель решил влезть в разговор и начал мешать общению.

Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать, — рассказал мужчина «Вечерней Москве».

12 февраля в Москве произошёл ещё один инцидент с участием таксиста. Водитель не справился с управлением и сбил пешехода. ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 74, сообщал NEWS.ru.