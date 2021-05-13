В Подмосковье начали проверять поведение подростков в соцсетях

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После стрельбы в казанской гимназии в Подмосковье запустили проверку соцсетей с целью выявления странного поведения подростков, которые потенциально могут входить в группы риска. Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

В регионе ведётся работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети Интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов, — пояснил глава управления Роман Каратаев.

Он отметил, что особое внимание уделяется молодым людям, которые достигли совершеннолетия и могут подать документы на получение оружия.

Наряду с этим по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва проводится проверка безопасности в школах области. Разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике нападений, а также по действиям в подобных случаях.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что проверка безопасности в образовательных учреждениях проводится во всех регионах России. Контролирует её ход Минпросвещения.