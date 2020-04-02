В Минздраве пояснили, что будет с онкобольными после закрытия медцентра

https://static.news.ru/photo/cdc75468-74d4-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России/facebook.com

Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ с 6 апреля перепрофилируют для лечения людей с коронавирусной инфекцией. В нём проходили лучевую терапию по меньшей мере 190 человек, и, с их слов, пациентов просто начали выписывать домой, не давая им переводов в другие стационары.

Однако в Минздраве опровергли эту информацию, сказав, что пациентов направят в другие московские профильные медцентры.

Пациенты, которые находятся на лечении в Лечебно-реабилитационном центре, прежде всего пациенты в тяжёлом состоянии, в состоянии средней тяжести, а также пациенты, нуждающиеся в непрерывной терапии, будут переведены в другие стационары Москвы, — пояснил «Ридусу» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что больных переведут в НМИЦ радиологии (институт Герцена) и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, новых справок и анализов для продолжения лечения им делать не нужно, пациентов перенаправят с действующими историями болезни.

Как писал NEWS.ru, у одного из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина выявили коронавирус. В связи с этим со 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта.