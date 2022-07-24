В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после залповых ливней В МЧС заявили, что обстановка в Сочи стабилизировалась после залповых ливней

Фото: sochi.ru

В Сочи уровень воды в реках нормализовался, а обстановка в целом стабильная, сообщили региональном главке МЧС России. В настоящее время муниципальными службами города проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники. В ведомстве добавили, что производится уборка улиц, расчистка ливневок, а также распил аварийных деревьев, пишет РИА Новости.

В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная. Уровень воды в реках нормализовался, — рассказали в МЧС.

Всего к ликвидации последствий дождей привлечены более 460 человек и 50 единиц техники. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Мэр города Алексей Копайгородский ранее сообщил в своём Telegram-канале, что в Сочи объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Отмечается, что из-за разгула стихии пострадали все районы города.

Проливные дожди обрушились на Сочи вечером 23 июля. За час выпало 55 мм осадков, наблюдались колебания воды в реках. Ливни подтопили городские улицы, участки федеральных трасс. Одна женщина погибла — она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.