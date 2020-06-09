В МЧС предложили расширить пляжи в регионах

https://static.news.ru/photo/bcb62520-aa06-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям предложило расширить территории пляжей и зон купания в регионах, чтобы они смогли вместить больше отдыхающих.

Предлагаемую меру ведомство считает актуальной из-за необходимости соблюдения социального дистанцирования во время купального сезона. Также в МЧС предостерегли от отдыха на стихийных пляжах и призвали следить за детьми вблизи воды, передаёт РИА Новости.

В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты, — говорится в сообщении министерства.

В МЧС подчеркнули, что дикие пляжи таят в себе немало опасностей — от замусоренного дна водоёма до отсутствия спасательных вышек.

Как писал NEWS.ru ранее, желающим отдохнуть на российском Черноморье не рекомендуют купаться на городских пляжах. В противном случае туристы могут столкнуться с грязной и заражённой морской водой, рассказал заслуженный эколог России, директор Всероссийского института охраны природы Андрей Пешков.