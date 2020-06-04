Как ожидают туроператоры, отели Краснодарского края и Крыма распахнут свои двери для туристов в июле. В Ростуризме же прогнозируют открытие пляжей на южных курортах и вовсе в течение двух недель. Однако не стоит торопиться с покупкой путёвки в открывающиеся гостиницы: море близ отелей может оказаться грязным и опасным для здоровья. Как найти пляж с чистой водой и какие болезни могут принести морские волны, разбирался NEWS.ru.

Желающим отдохнуть на российском Черноморье не рекомендуется купаться на городских пляжах. В противном случае туристы могут столкнуться с грязной и заражённой морской водой, рассказал NEWS.ru заслуженный эколог России, директор Всероссийского института охраны природы Андрей Пешков.

Он отметил, что в советское время занимался вопросами гигиены морской среды и прибрежных областей по всему периметру государства. И уже тогда глубоководные выпуски, коллекторы, системы сбора и очистки коммунальных стоков были в разрушенном состоянии. В настоящее время они могут и вовсе быть в руинах, предположил он.

Serguei Fomine/Global Look Press

Плоскостной сток у нас в стране практически везде в приморских городах неорганизованный и сливается прямотоком без очистки. Пресные воды легче, чем морские. Грязные сточные воды всегда создают линзу поверхностных вод. Слегка перемешиваясь, они в основном составляют тот поверхностный слой, в котором купаются граждане. Когда я наблюдаю, как под метровой трубой, из которой льётся канализация прямо на пляж, проходят граждане и полощут свои плавки, умываются, меня тихий ужас охватывает. Андрей Пешков директор Всероссийского института охраны природы, заслуженный эколог РФ директор Всероссийского института охраны природы, заслуженный эколог РФ

Если есть желание искупаться в пределах городской черты, следует взять матрас или лодку и отплыть от берега, отметил Пешков. По его словам, для купания лучше отъехать от города в отдалённое место, например, на дикий пляж.

Если ты хочешь действительно получить более-менее чистую морскую воду для рекреации, тогда тебе нужно понимать, куда отъехать — вправо или влево. Лучше влево от города, потому что циклональное движение воды — то, что в городе выбрасывается в водную среду — смещается вправо, — пояснил он.

Наиболее загрязнёнными эксперт назвал морские воды Ялты, Туапсе и Севастополя. Похожие проблемы могут возникнуть и в Сочи. При этом благоприятная ситуация сложилась на побережье юга Крыма.

Неморские болезни

Leonel De Castro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На состоянии морской воды сказывается и ситуация на прибрежной территории. Так, в районе Сочи отмечается много незаконных свалок и находящиеся на них отходы попадают в море, рассказала NEWS.ru член Общественного совета при Минприроды Елена Есина. Кроме того, не все кафе и рестораны оборудованы качественными системами очистки хозяйственно-бытовых вод.

Зачастую они втихаря сливают это в прибрежную полосу. Обычно так говорят: вы знаете, у ребёнка или взрослого инфекция, потому что он съел плохо помытый фрукт. Но зачастую это связано не с тем, что вы съели плохо помытые фрукты или овощи. А именно с тем, что на вашу слизистую попадает вода, в которой присутствует кишечная палочка или какие-то другие бактериальные загрязнения. Елена Есина член Общественного совета при Минприроды член Общественного совета при Минприроды

Во время купания на городском пляже можно получить целый ряд возбудителей болезней, в частности кишечных заболеваний, отметил в беседе с NEWS.ru терапевт Игорь Юркин.

Самые распространённые из них — это ротавирусная инфекция. Ротавирус может передаваться через воду в момент купания, если человек заглотил воды. И больной человек первые сутки-двое, когда он заразился, может заражать окружающих воздушно-капельным путём. Так же возникают и остальные кишечные заболевания, которые, как считается, мы победили. Это дизентерия и сальмонеллёз. Спорадические случаи всё равно бывают что на Крымском побережье, что на курортах Краснодарского края. Игорь Юркин терапевт терапевт

Чтобы найти подходящий пляж для купания на Чёрном море, нужно обратиться к местным жителям: они наверняка знают о местах с чистой морской водой и о расположении канализационных стоков, заключил врач.