В МЧС назвали предварительную причину пожара на НПЗ в Ангарске

Фото: 25.mchs.gov.ru

Предварительной причиной пожара на установке промплощадки нефтеперерабатывающего предприятия в Ангарске могла стать загазованность систем технологической установки. По факту происшествия на предприятии создана специальная комиссия, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Надзорные органы проводят проверки. Прокуратура Иркутской области контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара на промплощадке АНХК. Также организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Управлением Роспотребнадзора взяты пробы воздуха с места происшествия для исследования на предмет содержания приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Пробы направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» для проведения исследований.

Ранее сообщалось, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на промплощадке нефтехимического предприятия. В результате пожара погибли два и пострадали четыре человека.