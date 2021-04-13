В Люберцах близнецы не смогли попасть в детский сад из-за мер безопасности

https://static.news.ru/photo/3363c07c-9c66-11eb-9ad9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В подмосковных Люберцах родители с детьми-близнецами не смогли попасть в детский сад после ужесточения мер безопасности. Причиной стали технические особенности пропускной системы.

По словам многодетного отца, представившегося Олегом, металлоискатели и турникеты, установленные у детсада, стали препятствием, через которое его жена не смогла пройти вместе с коляской с девятимесячными близнецами.

У меня ширина коляски — 82 сантиметра, а ширина прохода в рамке — 73. Коляска туда не войдёт, и с боков металлоискатель не объедешь — там всё перекрывают. Хоть бы пошире их придумали — всё-таки это детский сад, — приводит «Ридус» слова Олега.

По его словам, детский сад посещают другие родители с колясками, которые столкнулись с аналогичной проблемой. Они вынуждены звонить воспитательнице и просить вывести детей на улицу.

Ранее в детские сады Люберец неоднократно поступали сообщения о минированиях, которые ни разу не подтвердились. Городские власти после этого оборудовали металлоискателями входы в учреждения.

Как сообщал NEWS.ru, экстренные службы подмосковных Люберец проверяют информацию о минировании 46 объектов. Угрозы взрыва от неизвестных лиц поступили по электронной почте. Как рассказал источник издания в экстренных службах, анонимные сообщения получили семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта, 33 магазина торговой сети «Магнит», служба судебных приставов, ТЦ «Подосинки», БТИ, городской суд и управление соцзащиты.