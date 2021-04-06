В подмосковных Люберцах «заминировали» более 40 объектов

https://static.news.ru/photo/e44fab92-96d2-11eb-ac93-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Экстренные службы подмосковных Люберец проверяют информацию о минировании 46 объектов. Угрозы взрыва от неизвестных лиц поступили по электронной почте, сообщает РИА Новости.

Как рассказал источник издания в экстренных службах, анонимные сообщения получили семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта, 33 магазина торговой сети «Магнит», служба судебных приставов, ТЦ «Подосинки», БТИ, городской суд и управление соцзащиты.

Всего во вторник, 6 апреля, угрозы минирования поступили на 53 объекта на территории Московской области, в том числе о заложенном взрывном устройстве сообщалось и в крупном торгово-развлекательном центре «Вегас» в городском округе Ленинский.

Ранее, как писал NEWS.ru, охранник одной из столичных школ принёс муляж бомбы и сообщил о «минировании» в полицию, чтобы получить от руководства поощрение. Инцидент произошёл на юго-востоке Москве, в районе Люблино. Он заранее приобрёл муляж взрывного устройства в Интернете, заложил его на территории образовательного учреждения и инсценировал обнаружение. Прибывшие на место сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ).