В ЛНР сообщили о наращивании войск ВСУ на Донецком направлении Марочко: ВСУ наращивают группировку войск под Дружковкой, Краматорском и Славянском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев наращивает группировку войск на Донецком направлении, сообщил со ссылкой на личные источники подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, скопления живой силы заметили недалеко от Славянска, Краматорска и Дружковки.

Местные жители отмечают увеличение численности ВФУ в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка, — написал Марочко.

Он добавил, что в ночное время через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилась численность колон военной техники. По информации Марочко, ВСУ перегоняют колесную и гусеничную бронетехнику.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы «Вагнера» начали интенсивное наступление на позиции ВСУ на юге Артемовска. Российские силы активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.

18 марта Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Вооруженным силам Украины. На кадрах можно было увидеть американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.