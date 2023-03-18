«Русская весна» показала колонну техники НАТО, ранее не поставляемой ВСУ

Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Oshkosh M-ATV

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Вооруженным силам Украины. На кадрах можно увидеть американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.

Не уточняется, где была замечена техника и куда она направляется. В качестве фоновой музыки в видео звучит песня об Артемовске на украинском языке.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Украина стягивает к Артемовску серьезные резервы, поскольку Киев решил не сдавать город. При этом ВСУ на данный момент находятся в менее выгодном положении, чем российские войска. Он пояснил, что украинская армия не может пополнить боеприпасы и получить подкрепления, тогда как Вооруженные силы России этих возможностей не лишены.