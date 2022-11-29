В ЛНР сообщили, что Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева Мирошник: Запад ищет пути снабжения Киева из-за перебоев в железнодорожном сообщении

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Родион Мирошник

Западные страны пытаются найти другие пути снабжения ВСУ в связи с нанесением ударов по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном сообщении, заявил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости. Дипломат отметил, что украинские военные на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами.

Западные специалисты сейчас активно ищут альтернативные пути снабжения украинской группировки. На украинскую территорию перебрасываются специальные автомобильные тягачи, отрабатываются водные пути доставки, используется большегрузный транспорт, камуфлируемый под гражданские перевозки, — сказал он.

Мирошник также призвал прервать функционирование остальной транспортной инфраструктуры страны, «которую сейчас уже активно адаптируют под военные поставки».

Разрыв логистических цепочек западных военных поставок киевскому режиму приведет к значительным изменениям ситуации на поле боя, — пояснил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения. По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

23 ноября «Украинские железные дороги» сообщали, что на Украине наблюдаются перебои в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Поезда стали отправляться с задержкой, по всей стране были задействованы резервные тепловозы.