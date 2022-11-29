Нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью с назетой «Известия». По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения.
Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — сказал Дандыкин.
23 ноября «Украинские железные дороги» сообщали, что на Украине наблюдаются перебои в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Поезда стали отправляться с задержкой, по всей стране были задействованы резервные тепловозы.
Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена на длительное время. По его словам, впереди ожидается большая, долгая и значительная работа по восстановлению крупного железнодорожного узла. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге в результате ракетного удара поврежден объект транспортной инфраструктуры.