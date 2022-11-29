В России рассказали о целях ударов по железнодорожным узлам на Украине Эксперт Дандыкин: удары по железнодорожным узлам на Украине влияют на линию соприкосновения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью с назетой «Известия». По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — сказал Дандыкин.

23 ноября «Украинские железные дороги» сообщали, что на Украине наблюдаются перебои в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Поезда стали отправляться с задержкой, по всей стране были задействованы резервные тепловозы.

Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена на длительное время. По его словам, впереди ожидается большая, долгая и значительная работа по восстановлению крупного железнодорожного узла. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге в результате ракетного удара поврежден объект транспортной инфраструктуры.