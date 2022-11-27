Железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена на длительное время

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Железная дорога в Кривом Роге Днепропетровской области полностью остановлена на длительное время, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телеканала «Рада». По его словам, впереди ожидается большая, долгая и значительная работа по восстановлению крупного железнодорожного узла. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в Кривом Роге в результате ракетного удара поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления — это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время, — сказал Ситниченко.

Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

Утром 27 ноября Резниченко сообщил о серии ракетных ударов в Кривом роге. По его словам, был поврежден объект транспортной инфраструктуры города. Он отметил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

24 ноября издание Klymenko Time написало, что в Кривом Роге прогремели взрывы. Кроме того, в местных СМИ также рассказали о взрывах в Славянске Донецкой области. Ранее в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Как сообщил позднее Telegram-канал «Типичный Кривой Рог», прозвучавшие взрывы — это плановые работы украинских саперов.