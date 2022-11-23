На Украине сообщили о перебоях в движении поездов «Украинские железные дороги» сообщили о перебоях в движении поездов

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На Украине наблюдаются перебои в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале «Украинских железных дорог». Поезда отправляются с задержкой, по всей стране были задействованы резервные тепловозы.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы, — говорится в сообщении.

23 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Власти ряда регионов страны сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе.

Об обстреле объектов критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Также он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.