В ЛНР допустили участие местных жителей в подрыве газопровода в Лутугино Офицер ЛНР с позывным Алабай: спящие ячейки ВСУ могут быть причастны к подрыву газопровода в Лутугино

Фото: Скриншот с видео/lug-info.com

Командир подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил в Telegram, что устроить взрыв на газопроводе в Лутугино могли местные жители. По его словам, речь идет о спящих ячейках ВСУ, а также об украинцах.

Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, укропов и прочих «спящих ячеек» еще полно. В общем, для управления ФСБ России, которое официально начинает действовать на присоединенных территориях ЛДНР в ближайшее время, работы непочатый край, — написал офицер.

Вечером 7 января в «Луганскгазе» сообщили, что на участке газопровода в Лутугино произошел взрыв. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» рассказали о завершении ремонтных работ на поврежденном участке. По данным МЧС, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения.

По факту взрыва в ЛНР возбуждено уголовное дело. В Министерстве госбезопасности республики отметили, что на участке газопровода был совершен подрыв взрывного устройства. Злоумышленников разыскивают.