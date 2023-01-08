В ЛНР возбудили уголовное дело из-за подрыва газопровода в Лутугино

Фото: lug-info.com

По факту взрыва на газопроводе в населенном пункте Лутугино возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, сообщило Министерство госбезопасности республики в Telegram. Сотрудники правоохранительных органов взялись за расследование инцидента и проведение оперативно-разыскных мероприятий.

07 января 2022 года около 18.10 неустановленными лицами совершен подрыв взрывного устройства на участке магистрального газопровода <...> на окраине города Лутугино. <...> Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В результате на трубопроводе произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» сообщили о завершении ремонтных работ на поврежденном участке газопровода.

Как сообщило позднее МЧС ЛНР, причиной пожара на газопроводе в Лутугино мог быть подрыв. По данным ведомства, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения.