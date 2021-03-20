В Лесосибирске чиновник отправлен под домашний арест по делу о гибели детей

https://static.news.ru/photo/c2dd0044-8a53-11eb-bbff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Лесосибирска Красноярского края отправил под домашний арест главу управления городского хозяйства, задержанного ранее по делу о халатности, повлёкшей смерть четырёх детей.

Сегодня Лесосибирским городским судом с учётом позиции участвующего прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая 2021 года, установлен ряд ограничений, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения суда.

О гибели четырёх детей в результате пожара в двухэтажном доме в Лесосибирске стало известно 17 марта. Пострадали один ребёнок 12 лет и один взрослый. По версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности, в которые входило в том числе содержание жилищного фонда. Он также не принял мер по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, в которое она самовольно вселилась. Пожар возник в результате короткого замыкания.

Как сообщал NEWS.ru, правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Новосибирской области, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 21 марта, в селе Шарчино. Пожар возник в частном жилом доме. В ходе тушения были найдены тела трёх мужчин. В одном из них опознали хозяина дома. Личности двух других устанавливаются. Также выясняются причины происшествия.