06 февраля 2026 в 16:41

В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами

В Ленобласти вор попался на краже грелки и миксера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ленобласти задержали пожилого домушника, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Его застали на месте преступления с грелкой, миксером и продуктами — общая сумма ущерба составила 4,5 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что о преступлении сообщила 35-летняя местная жительница, после того как в ее частном доме сработала сигнализация. Подозреваемый проник в дом через окно.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изъяли похищенные предметы. Также отмечается, что 65-летний фигурант уже был судим.

Ранее сообщалось, москвичка лишилась 7,4 млн рублей, которые вынесли из ее квартиры. В списке подозреваемых оказались домработница жертвы и ее супруг, их обоих заключили под стражу.

Санкт-Петербург
кражи
дома
полиция
