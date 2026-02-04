Помощь по дому обошлась москвичке в 7,4 млн рублей Домработницу и ее мужа задержали по делу о краже 7,4 млн рублей в Москве

Москвичка лишилась 7,4 млн рублей, которые вынесли из ее квартиры, передает МВД Медиа. Кража произошла на Старокрымской улице. В списке подозреваемых оказались домработница жертвы и ее супруг. Обоих заключили под стражу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже денег причастна 52-летняя женщина, работавшая уборщицей у потерпевшей. Злоумышленницу задержали на территории столичного вокзала, — говорится в сообщении.

Как установили полицейские, женщина нашла в квартире хозяйки наличные и решила похитить их. Ее подельником стал 65-летний супруг, которому она передала ключ от входной двери. После кражи, пытаясь создать себе алиби, супруги выехали в Санкт-Петербург, а затем вернулись в Москву. Все похищенные деньги были изъяты и возвращены пострадавшей.

