Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:07

Помощь по дому обошлась москвичке в 7,4 млн рублей

Домработницу и ее мужа задержали по делу о краже 7,4 млн рублей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвичка лишилась 7,4 млн рублей, которые вынесли из ее квартиры, передает МВД Медиа. Кража произошла на Старокрымской улице. В списке подозреваемых оказались домработница жертвы и ее супруг. Обоих заключили под стражу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже денег причастна 52-летняя женщина, работавшая уборщицей у потерпевшей. Злоумышленницу задержали на территории столичного вокзала, — говорится в сообщении.

Как установили полицейские, женщина нашла в квартире хозяйки наличные и решила похитить их. Ее подельником стал 65-летний супруг, которому она передала ключ от входной двери. После кражи, пытаясь создать себе алиби, супруги выехали в Санкт-Петербург, а затем вернулись в Москву. Все похищенные деньги были изъяты и возвращены пострадавшей.

Ранее сообщалось, что воры обокрали дом известной российской писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятском Ярославской области. По предварительным данным, злоумышленники вынесли бриллианты и прочее ценное имущество на общую сумму свыше 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Москва
кражи
деньги
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Следователи вышли на настоящего владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.